На дне мирового океана зафиксирован загадочный гул

Ученые зафиксировали на дне мирового океана загадочный сейсмический гул неизвестной природы, который длился более 20 минут.

Специалисты обнаружили источник сейсмических волн, который находился на расстоянии около 24 километров от острова Майотта (располагающаяся географически среди Коморских островов спорная территория между Францией и Коморами – прим. ВЗГЛЯД). После волны дошли до берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на National Geographic.

Ученые обратили внимание на аномальный характер гула: по их словам, волны обладали постоянной и определенной частотой. Обычно похожие явления появляются как отголоски мощнейших землетрясений. При этом в последнее время не случалось ни одного похожего катаклизма.

«Я раньше не видел ничего подобного», – высказался по поводу волн специализирующийся на аномальных землетрясениях сейсмолог из университета Колумбии Горан Экстрем.

Точную причину возникновения гула ученые узнать не смогли. Сейчас специалисты рассматривают три варианта источников сейсмических волн: смещение магмы под островом Майотта, «медленное» землетрясение и извержение подводного вулкана.

В конце 2017 года ученым удалось обнаружить в Индийском океане вызванные свободными колебаниями океанского дна акустические аномалии. Причина возникновения гула также осталась невыясненной.