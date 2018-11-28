Определен обладатель шахматной короны

Норвежец Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, победив американца Фабиано Каруану.

В среду Карлсен белыми фигурами победил Каруану в третьей партии в быстрые шахматы в рамках тай-брейка. Счет в быстрых шахматах стал 3:0 в пользу норвежца, он обеспечил себе победу, передает РИА «Новости».

Перед этим все 12 партий в классические партии между Карлсеном и Каруаной завершились вничью, в связи с чем судьба чемпионского звания решалась на тай-брейке.

Для Карлсена это третья защита титула. Он является чемпионом мира с 2013 года.

В 2016 году Карлсену в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам проиграл россиянин Сергей Карякин – также на тай-брейке, 1:3 (общий счет 7:9).