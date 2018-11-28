Стали известны условия пребывания арестованных украинских моряков

Арестованные в Симферополе украинские моряки живут в отремонтированной камере, им выдают все необходимое, заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Условия содержания моряков, которые вчера были взяты под стражу, совершенно нормальные. Их поместили в отремонтированную камеру, выдали одежду, тапочки, средства гигиены, вчера покормили пайком», – рассказала Лубина «Интерфаксу».

Также она добавила, что на моряков, по их словам, не оказывалось никакого давления и к ним относились хорошо.

В минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины перешли российскую границу, их задержали пограничники. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории было введено военное положение на 30 суток.

12 моряков из числа задержанных были арестованы судом в Симферополе.