Стало известно об отправлении корабля ВМФ России в Азовское море

Тральщик ВМФ России «Вице-адмирал Захарьин» якобы направился из Черного в Азовское море, пишут западные СМИ.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Азовское море, используемое и Россией, и Украиной, стало зоной повышенной напряженности после инцидента с провокацией в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины перешли госграницу России, их задержали пограничники. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории было введено военное положение.

Во вторник Керченский городской суд арестовал 12 украинских моряков, находившихся в составе экипажа одного из задержанных кораблей. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы России.