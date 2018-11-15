На границе Украины и Польши дальнобойщики вступили в бой с протестующими

Акции протеста, которые владельцы автомобилей с еврономерами устроили на украинских пограничных пропускных пунктах, привели к столкновению с дальнобойщиками, сообщила пресс-секретарь фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

Конфликт произошел на пункте пропуска «Ягодин», передает UNN.

«Шины палят», – сказала Непряхина, добавив, что выехать с Украины пытались 300 грузовиков, въехать – еще 50.

При этом, по словам Непряхиной, «очередь стремительно росла».

На днях владельцы машин, зарегистрированных в Европе, начали акцию протеста на Украине, потребовав отмены закона о легализации ввезенных из-за границы подержанных авто.