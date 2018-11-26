Международный трибунал отказался комментировать ситуацию в Черном море

В Международном трибунале по морскому праву не стали комментировать инцидент с украинскими кораблями, нарушившими российскую границу в районе Керченского пролива.

«Пресс-служба не комментирует ситуацию, которая произошла. Я не могу дать вам комментарий о специфике данной ситуации», – заявила представитель трибунала, передает РИА «Новости».

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны пограничниками. Следователи опросили задержанных украинских военнослужащих.