Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» ценностей из Крыма

Европейский парламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» из Крыма ценностей, которые являются «частью культурного наследия Украины».

«[Европарламент] призывает комиссию принять меры, чтобы остановить незаконный вывоз российскими властями и ее культурными учреждениями экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины», – передает RT текст документа комитета по правовым вопросам ЕП.

В документе такие действия названы «очевидным нарушением международных договоренностей».

Кроме того, комитет также обвинил Россию в незаконном владении произведениями искусства, якобы похищенными из Европы во время Второй мировой войны. Утверждается, будто бы Советский Союз санкционировал хищение экспонатов из частных коллекций, а также государственных и религиозных учреждений.

В Госсовете Крыма такие обвинения в адрес России назвали неправомерными и отметили, что исторические объекты региона, как и сам полуостров, не могут принадлежать Украине.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.