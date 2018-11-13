Появилось впечатляющее видео синхронной посадки двух Су-57

Опубликовано видео посадки пары истребителей Су-57, снятое с рампы транспортного самолета Ан-12.

Видео синхронной посадки двух Су-57 на взлетно-посадочную полосу аэродрома опубликовал телеканал «Звезда».

На записи видна работа тормозных парашютов.

Ранее появились кадры маневров четырех российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, выполненных на минимальной дистанции в несколько метров.

Глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов сообщал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 в будущем скорее всего будет оснащен гиперзвуковыми ракетами.