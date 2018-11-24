На Украине объяснили причину депопуляции и деиндустриализации

Депутат Верховной рады четвертого-седьмого созывов Олег Царев заявил, что во время подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украина выбрала путь депопуляции и деиндустриализации.

По словам Царева, украинские власти делают все, чтобы жители стремились покинуть страну, во всех сферах государства тем временем все ярче проявляются негативные процессы, связанные с падением экономики и ограничением свободы слова.

«Еще во время подписания соглашения об ассоциации с ЕС я выступал и говорил, что у нас есть два сценария. Один – это космос, машиностроение, большие заводы. Второй – это аграрная страна, где лишнее население будет выезжать за границу», – отметил Царев в интервью порталу Украина.ру.

«Вот сейчас Украина идет по второму пути», – констатировал политик, обратив внимание на депопуляцию, деиндустриализацию на Украине, а также ограничение свободы слова и наращивание долгов.

«Все эти процессы будут продолжаться дальше. Предпосылок изменить это пока нет», – заметил политик.

Накануне лидер партии «Батьковщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о «массовом паническом бегстве» людей с Украины.