Тимошенко заявила о «массовом паническом бегстве» людей с Украины

Лидер партии «Батьковщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что число граждан, покидающих страну, несет угрозу национальной безопасности государства, назвав это «массовым и паническим побегом со своей земли».

По оценкам украинских властей, около 3,2 млн (из более чем 40 млн) граждан страны постоянно работают за границей, еще около 9 млн – сезонно, передает РИА «Новости».

Тимошенко заявила во время презентации «Новая социальной доктрины: новые возможности для каждого», подготовленной ее партией, что украинцы вынуждены уезжать на заработки, так как жизнь на Украине «превратилась в выживание».

При этом количество выезжающих из страны граждан несет угрозу ее национальной безопасности, так как это уже «никакой не трудовой туризм», а «массовый и панический побег со своей земли».

Политик отметила, что украинцы не заметили, как превратились в «нацию беженцев и беглецов». По данным статистики, ежегодно около 1 млрд граждан Украины покидают страну, чтобы работать и жить в другом государстве.

Также Тимошенко пообещала, что снизит вдвое цены на газ для населения в случае победы на президентских выборах, передает ТАСС.

«Я знаю по бухгалтерскому учету, что себестоимость украинского газа с налогами, транспортировкой, с 30% прибыли составляет сегодня 2 тыс. 94,61 гривны за 1 тыс. кубометров, а сейчас газ продают людям по 8 тыс. 550 гривен», – заявила она.

Таким образом, по ее словам, нынешняя схема ценообразования на газ дает прибыль национальным газодобытчикам в размере 400%.

Кроме того, лидер «Батькивщины» раскритиковала политический курс и реформы, которые проводит действующая власть. Так, политик обратила внимание на международный показатель «индекс счастья нации», по которому Украина опустилась с 156 места на 138.

Экс-премьер подчеркнула, что Украина падает в «пропасть», и «национальное счастье уменьшается как шагреневая кожа».

«Очевидно, что мы не туда идем, не то общество строим, не те реформы проводим, если человек на Украине чувствует себя униженным и несчастным», – добавила она.

И при всем этом Киев принимает решения по дополнительному налогообложению граждан и бизнеса, а также прямого финансирования из государственного бюджета фонда президента Украины: «В фонд президента впервые за 27 лет заложили 1 млрд гривен для его личного пользования, а всей его семье выделено почти 2 млрд гривен. Это больше, чем на онкобольных, это больше, чем на некоторые направления культуры».

Тимошенко раскритиковала и недавнее решение Верховной рады, согласно которому в 2019 году посылки, приходящие от работающих за границей, будут дополнительно облагаться налогом.

Также она заявила, что в случае победы на президентских выборах введет ответственность за отрицание создаваемой на Украине единой автокефальной православной церкви и сделает все для ее утверждения.

Она подчеркнула, что будут введены «суровые наказания за любой вандализм, призывы к насилию», а также «ответственность за отрицание нашей церкви».

«Мы дадим полноценную поддержку и надежную охрану нашим украинским иерархам, защитим храмы, будем питать понимание и толерантность между представителями разных религиозных конфессий», – сказала политик.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года.

Юлия Тимошенко ведет активную кампанию и, по данным соцопросов, является лидером рейтингов. При этом победить на предстоящих выборах может и шоумен Владимир Зеленский.