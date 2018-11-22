Опрос предсказал победу комика на выборах президента Украины

На предстоящих выборах президента Украины может состояться второй тур, где может победить лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко или шоумен Владимир Зеленский, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного проведенного институтом социальных технологий «Социополис».

«Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что ни один из потенциальных кандидатов в президенты Украины не сможет набрать в первом туре выборов более 50% голосов избирателей, а, следовательно, с очень высокой вероятностью состоится второй тур выборов. Если бы выборы президента Украины проходили в первой половине ноября 2018 года, то во второй тур выборов, скорее всего, вышли бы Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский», – сообщила в четверг пресс-служба института, передает РИА «Новости».

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Предвыборные кампании начнутся в конце декабря 2018 года. На данный момент официально свои кандидатуры на пост главы государства не заявил ни действующий лидер Петр Порошенко, ни Зеленский.

По данным соцопросов, Тимошенко проводит активную кампанию и является лидером рейтингов.

На возможном втором туре Зеленский получил бы 28,4% голосов, Тимошенко – 24,7% утверждается в исследовании.

В институте добавили, что, с учетом статистической погрешности и не определившихся с выбором респондентов, в случае выхода во второй тур оба кандидата получат равные шансы на победу.

Лидером рейтингов, согласно данным опроса, остается Тимошенко. За нее готовы проголосовать 14,7% опрошенных из общего числа респондентов или 18,5% респондентов из тех, кто планирует принимать участие в голосовании.

У Зеленского эти показатели составляют 9,4% и 10,8% соответственно, у Порошенко – 6,2% и 7,8%

Опрос проводился с 8 по 16 ноября, в качестве метода использовалось интервью. Всего в исследовании участвовало 2403 респондента в 139 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.