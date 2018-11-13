Белоруссия разместит гособлигации на 2 млрд долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размещении в 2018-2020 годах государственных облигаций почти на 2 млрд долларов, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 ноября подписал указ №458 «О привлечении внешних государственных займов»... Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018–2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную двум миллиардам долларов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В начале 2018 года Белоруссия погасила размещенный в 2011 году выпуск еврооблигаций на сумму в 800 млн долларов.