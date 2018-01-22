Белоруссия погасила выпуск евробондов на 800 млн долларов

Минфин Белоруссии погасил размещенный в 2011 году выпуск еврооблигаций на сумму 800 млн долларов, сообщает ведомство.

Отмечается, что 22 января, одновременно с последней выплатой купонного дохода на сумму 35,8 млн долларов, минфин республики направил средства Deutsche Bank AG как платежному агенту на погашение выпуска гособлигаций, размещенных на международном финансовом рынке 26 января 2011 года, на сумму 800 млн долларов, передает ТАСС.

Белоруссия, как отметили в финансовом ведомстве страны, сохранит присутствие на внешнем рынке заимствований.

В обращении в частности будут находиться два размещенных в 2017 году выпуска евробондов. В июне 2017 года сообщалось, что что Белоруссия планирует разместить пятилетние еврооблигации в объеме 500 млн долларов, 10-летние – в размере 750 млн долларов. Совокупный спрос на бумаги превысил 3,1 млрд долларов.