США провели испытания новой гиперзвуковой ракеты; вооружать ею предполагается подводные лодки класса «Огайо» или эсминцы.

Окончательное решение по оснащению новой ракетой кораблей еще не принято, передают «Вести».

Отмечается, что первые испытания прототипа прошли на одном из полигонов около Гавайских островов в Тихом океане. Никаких характеристик новой гиперзвуковой ракеты не называется. Отмечается, что она сможет добраться до любой цели на планете всего за один час.

Ранее сообщалось, что американские ВМС начали разработку ядерного оружия малой мощности, предназначенной для баллистических ракет. Для этих боеголовок не понадобится проводить дополнительные ядерные испытания, поскольку разработка ведется на базе термоядерной боеголовки W76, которую производили в 70-80 года прошлого века.