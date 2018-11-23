В США начали разработку маломощных ядерных ракет

Американские ВМС начали работы по созданию ядерного оружия малой мощности W76-2, предназначенной для баллистических ракет на атомных подлодках, сообщила информационная служба Института ВМС США.

В проведении ядерных испытаний не будет необходимости, отметили в службе, передает «Интерфакс».

Это связано с тем, что новое оружие разрабатывают на основе термоядерной боеголовки W76, которую производили в 70-80 годы прошлого века. Ее мощность составляет 100 килотонн.

Мощность новой боеголовки будет равняться 5-6 килотоннам, ими планируется оснастить часть баллистических ракет «Трайдент-2».

Стоит отметить, что мощность бомбы little Boy («Малыш»), обрушившейся на Хиросиму, составляла от 13 до 18 килотонн тротилла.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из ракетного договора с Россией.