ФСБ за месяц предотвратила несколько атак на российские школы

Федеральная служба безопасности предотвратила несколько нападений на школы за октябрь 2018 года.

Об этом сообщил первый заместитель начальника УФСБ России Сергей Егоров, передает РИА «Новости».

«После событий в Керчи мы только в октябре месяце предотвратили целый ряд реальных нападений на школы», – сказал Егоров. Он добавил, что эти попытки не были связаны с международным терроризмом.

Напомним, в октябре студент керченского колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу в своем учебном заведении и взорвал бомбу. В ноябре ученик одной из школ в Волгоградской области пришел в школу с топором и канистрой бензина.