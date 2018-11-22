Курс Украины в НАТО узаконили

КС Украины признал законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО в основном законе страны конституционным, сообщили украинские СМИ.

«КСУ поддержал поправки в конституцию относительно закрепления курса Украины в ЕС и НАТО – 14 голосов «за», – передает РИА «Новости» сообщение телеканал «Прямой».

В сентябре президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО. Для этого, заявлял он, армия страны осуществляет полную перестройку вооруженных сил под стандарты альянса.

В то же время на Украине признают, что в НАТО страну пока не ждут.