Власти Украины заявили о «смещении» Крымского моста

Украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» утверждает, что Крымский мост якобы начал проседать.

Министерство заявило о ряде «критических участков», где происходит смещение: «В районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 мм (проседание) до 52 мм в год (поднятие)».

Как заявило министерство, арка железнодорожного сообщения в центре моста поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная арка проседает (32 мм в год), передает УНИАН.

«Опасные участки» украинское министерство нашло и на острове Тузла. Там, как утверждается в сообщении, часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, а «объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 мм в год».

Со ссылкой на «специалистов», украинское министерство заявляет, что в местах установки опор морское дно нестабильно, а смещения могут угрожать жизни людей. По словам украинских властей, ссылающихся на экспертов, «сложные погодные условия, особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость» моста.