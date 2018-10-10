Митингующие в Москве: Украинское государство ведет себя как террорист

«На кого-то менять Кирилла и торговаться – это совершенно невозможная ситуация. Журналист содержится в тюрьме без суда и следствия. Пусть отпустят Кирилла», – заявил телеведущий Дмитрий Киселев в ходе митинга в поддержку Кирилла Вышинского, на котором присутствовал корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

В пятницу возле посольства Украины в Москве состоялась акция с лозунгом «Дело шито белыми нитками» в поддержку главного редактора портала «РИА Новости» Украина Кирилла Вышинского, который уже полгода находится в заточении украинских силовиков по надуманным обвинениям.

Несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождь, уже к 10.50 в Леонтьевский переулок подтянулись около сотни человек, среди которых были журналисты из России и стран СНГ, депутаты Госдумы, представители правозащитного сообщества, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, а также военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и множество других известных личностей. Пришла и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

(фото: ВЗГЛЯД)

Ровно в 11:00, как и было запланировано накануне, участники акции выступили с призывом к украинским властям освободить журналиста, скандируя: «Волю Кириллу Вышинскому».

«Кирилл просто журналист, ни в чем другом его и не обвиняют. Он не был разведчиком, шпионом, террористом. Очевидно, что Кирилл был журналистом, который сидит в тюрьме за свою журналистскую деятельность», – заявила в ходе митинга Маргарита Симоньян.

«Дорогая Украина, вы чего добиваетесь? Чтобы ваших украинских журналистов схватили и тоже бросили в тюрьму, просто чтобы вы освободили Кирилла? Вы этого добиваетесь?» – задалась вопросом Симоньян у стен посольства Украины в Москве.

Дмитрий Киселев в свою очередь настаивал на том, что Украина должна отпустить Вышинского без всяких обменов. «На кого-то менять Кирилла и торговаться – это совершенно невозможная ситуация. Либо пусть уже осудят его, но с 15 мая они толком не провели следствие и не довели дело до суда. Новый год он проведет в тюрьме. Журналист содержится в тюрьме без суда и следствия», – подчеркнул Киселев.

(фото: ВЗГЛЯД)

Украинские власти, продолжил он, также относятся и к своим украинским журналистам. «Громят редакции, поджигают телестудии, убивают. Вот Олеся Бузину просто убили. Нынешняя украинская власть несовместима с нормальной журналистикой, она ее боится, она ей не нужна», – подчеркнул телеведущий. «Пусть отпустят Кирилла, он приедет в Россию, будет заниматься любимым делом и забудет все это как кошмарный сон. Волю Кириллу Вышинскому!» – воскликнул Киселев.

Не забыли митингующие и о других жертвах украинских властей. Под стенами посольства Украины участники акции заявили о необходимости приложить усилия для освобождения других политзаключенных в этой стране.

«Здесь речь должна идти не только о нашем коллеге Вышинском, но и обо всех российских гражданах, которые по сути находятся в заложниках на Украине. Вышинский сидит полгода, Евгений Мефедов сидит уже четыре года. Он несколько раз объявлял голодовку, что было проигнорировано западными правозащитниками», – напомнил корреспонденту газеты ВЗГЛЯД Александр Коц.

«Украинское правительство недоговороспособно. Бывают какие-то сложные комбинации, как с моряками «Норда», но и там до сих пор капитан судна находится в заложниках. Украинское государство ведет себя как террорист, берущий заложников для обмена на тех, кто им нужен. Возможно, к ним так и надо относиться, как к террористам. Надеюсь, Кирилл попадет в Россию в ходе очередного обмена, но это случится не раньше, чем суд вынесет какой-то приговор», – рассказал Коц.

Стоит отметить, что акция носила подчеркнуто мирный характер. К стенам посольства, которое охраняли несколько полицейских, во избежание каких-либо провокаций митингующие приближаться не стали, разместившись с транспарантами и баннерами на противоположной от дипмиссии стороне Леонтьевского переулка.

Украинские дипломаты, однако, выйти к митингующим так и не решились: они демонстративно не замечали акцию, хотя в окнах кабинетов посольства горел свет и в помещениях явно кто-то работал.

На фоне митинга возле украинского посольства министр иностранных дел России Сергей Лавров, проводя переговоры с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, заявил, что Москва хотела бы обратить внимание ОБСЕ к обеспечению свободы прессы и защите прав журналистов.

«Вышинский арестован исключительно за то, что выполнял свои профессиональные обязанности: описывал события, выражал свою оценку этих событий для того, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать, что происходит на Украине в условиях, когда там медийное пространство, по сути дела, вычищено от любых российских средств массовой информации», – сказал Лавров. В свою очередь Гремингер подтвердил обеспокоенность в связи с арестом главы РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Отметим, что акция в поддержку Вышинского также прошла у ворот особняка МИДа на Спиридоновке, куда прибыл на переговоры генсек ОБСЕ.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского до 28 декабря. Об этом сообщил представитель защиты Андрей Доманский. Предыдущий срок ареста журналиста истекает 4 ноября. Обвинение настаивало на 12 годах лишения свободы.

Ранее представитель ОБСЕ призвал Украину ускорить расследование дела Вышинского.

Напомним, Вышинского задержали в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Москва требовала освободить журналиста, но безрезультатно. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Вышинский стал жертвой западной правозащиты.