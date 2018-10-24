В ЛНР оценили заявление Украины об аресте продукции Алчевского меткомбината

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал сомнительными заявления украинцев об аресте в Мариуполе продукции Алчевского меткомбината. По его словам, подобных прямых поставок уже давно нет.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины Родион Мирошник выразил недоумение по поводу заявлений о том, что в Мариуполе была арестована продукция Алчевского меткомбината.

«Все это крайне сомнительно. Прямых поставок на Мариуполь из Алчевска нет и быть не может, начиная с февраля 2017 года. Если и задержан какой-то груз, то он явно несколько раз переназначен и явно не принадлежит Алчевскому меткомбинату», – сказал Мирошник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, об аресте украинскими правоохранителями более 3 тыс. тонн продукции Алчевского меткомбината, которая перевозилась под флагом Либерии из российского порта в Бельгию, рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он назвал это «нашим ответом «санкциям».

«Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма», – заявил генпрокурор в своем Facebook.

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев ввел санкции в отношении Киева. В списке оказались 322 человека и 68 компаний. Среди них в том числе Луценко.