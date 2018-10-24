Украина арестовала в Мариуполе крупный российский груз

В ответ на санкции, наложенные Россией, украинские правоохранители арестовали более 3 тыс. тонн продукции Алчевского меткомбината, которая перевозилась под флагом Либерии из российского порта в Бельгию, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тыс. тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма», – заявил он в своем Facebook, опубликовав фотографии судна и арестованного груза.

В четверг премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В списке оказались 322 человека и 68 компаний. Среди них в том числе генпрокурор Украины Юрий Луценко.