Красноярские полицейские потушили дом снегом

В Курагинском районе Красноярского края полицейские потушили пожар в частном доме, закидав его снегом.

«Пожар возник в одном из строений частного дома. Огонь распространяется из гаража и есть вероятность возгорания соседнего дома. В это время огнем уже был охвачен деревянный забор, отделяющий строения», – сообщается на сайте регионального главка МВД.

Сотрудники ГИБДД старший лейтенант полиции Евгений Лунин и лейтенант полиции Павел Истомин предупредили жильцов дома и спасателей о возгорании, после чего потушили пожар вместе с очевидцами.

Полицейские забросали снегом загоревшиеся ворота гаража и забор снегом. Позже специалисты выяснили, что возгорание произошло по причине короткого замыкания проводки автомобиля, который находился в гаражном боксе.

В ведомстве уточнили, что полицейских поощрят.

Ранее сообщалось что полицейский на Урале спас подростка от падения с пятого этажа.