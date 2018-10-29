Полицейский на Урале спас подростка от падения с пятого этажа

Полицейский из Челябинской области спас 15-летнюю девушку, которая захотела подышать свежим воздухом.

В дежурную часть города Верхнего Уфалея Челябинский области поступило сообщение о том, что девушка забралась на подоконник, но не смогла удержаться и схватилась за выступ. Недалеко от места происшествия находился водитель патрульно-постовой службы, старшина полиции Артур Шафигин.

«Он поднялся на пятый этаж и схватил школьницу за руку, не позволив ей упасть», – сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Челябинской области, отмечает URA.RU.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые вместе с полицейским подняли девушку. Она призналась, что хотела подышать свежим воздухом, в результате ЧП девушка не пострадала.

Принято решение поощрить Шафигина.

Напомним, в Твери прохожий спас выпавшего с четвертого этажа ребенка.