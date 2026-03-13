Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
В Тегеране прогремел взрыв рядом с массовым шествием
Взрыв произошел неподалеку от массовой акции протеста в иранской столице
Во время массового шествия в иранской столице рядом с демонстрантами сработало неизвестное устройство, собравшиеся выражали поддержку палестинцам и протестовали против политики Израиля.
Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу во время проведения митингов, передает РИА «Новости».
Как уточняет агентство Fars, детонация неизвестного устройства произошла рядом с участниками акции.
Демонстрации проходят во многих городах страны и посвящены борьбе палестинцев против Израиля. Жители республики массово вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с действиями оппонентов.
Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда американские и израильские силы атаковали объекты в Иране. В результате ударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, из-за чего в стране объявлен траур на 40 дней.
Тегеран не оставил нападение без реакции. Иранские военные наносят ответные удары по территории еврейского государства, а также по базам США в ближневосточном регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденной непубличности нового верховного лидера исламской республики.