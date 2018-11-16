Мэй сделала «крайне неожиданное» назначение на пост министра по Brexit

Министром по вопросам Brexit назначили евроскептика Стивена Баркли, об этом сообщили в офисе премьера Великобритании.

46-летний Стивен Баркли ранее занимал пост заместителя министра здравоохранения, передает ТАСС.

Кроме того, Баркли трудился в должности экономического секретаря минфина Соединенного Королевства.

Баркли также служил в армии и проходил обучение в Кембридже, в 2016 году он голосовал за выход Великобритании из Евросоюза.

Отмечается, что назначение Баркли было крайне неожиданным.

Кресло министра по вопросам Brexit освободилось после ухода Доминика Рааба, который подал в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения Brexit с Евросоюзом.

Напомним, вслед за отставкой нескольких несогласных министров акции британских банков обвалились.