Акции британских банков обвалились

Акции крупных британских банков обвалились после отставки нескольких министров Великобритании, об этом свидетельствуют данные торгов Лондонской фондовой биржи (LSE).

15 ноября акции банков опустились на рекордно низкие уровни, передает РИА «Новости».

В 18.54 мск акции Royal Bank of Scotland понизились в цене на 8,91%, Lloyds Bank – на 5,58%, Barclays – на 4,57%.

Индекс британского фондового рынка FTSE100 снижался на 0,54%.

Падение котировок – реакция рынка на новость, что правительство покинули несколько министров, не согласных с неутвержденным проектом Brexit.

Об отставке 15 ноября заявили министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара, министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей.

14 октября премьер Великобритании Тереза Мэй заявила об утверждении проекта соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit.