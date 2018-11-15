Британский министр по вопросам Brexit ушел в отставку

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

«Сегодня я подал в отставку с поста министра по выходу Великобритании из Европейского союза. Я не могу по доброй воле поддерживать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС», – написал Рааб в Twitter.

Британский министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара также направил премьер-министру Терезе Мэй письмо об отставке из-за несогласия с проектом соглашения по Brexit.

«Направляю письмо о моей отставке с поста министра в вашем правительстве. Делаю это с грустью, поскольку не могу поддержать проект соглашения о выходе, который был согласован с Европейским Союзом», – говорится в письме Вара, передает РИА «Новости».

По мнению политика, представленный проект соглашения «не позволит Великобритании оставаться суверенной и независимой страной» после выхода из ЕС.

Между тем, саммит глав государств ЕС для финализации соглашения о Brexit запланировали на 25 ноября. «Если ничего экстраординарного не произойдет, мы проведем встречу Евросовета для финализации и формализации соглашения о Brexit. Она пройдет в воскресенье, 25 ноября», – сказал глава Евросовета Дональд Туск.

В среду британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. После этого Еврокомиссия опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) объемом 585 страниц.