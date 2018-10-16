Назван худший год в истории человечества

Американский историк Майкл Маккормик выяснил, что в 536 году нашей эры начался один из худших периодов в истории человечества.

В 536 году, рассказал Маккормик, таинственный туман опустился на Европу, Ближний Восток и часть Азии, погрузив эти регионы в темноту на 18 месяцев, сообщает издание Science.

Это привело к падению температуры, затем – к снижению урожая и голоду. Позже в Египте началась бубонная чума, унесшая жизни до половины населения восточной Римской империи.

Ученые провели анализ образца льда с ледника в Швейцарии и выяснили, что причиной таинственного тумана стало извержение вулкана в Исландии в начале 536 года. Затем, в 540 и 547 годах произошло еще два извержения.

В итоге Европу накрыли облака вулканической пыли, частицы которой отражают солнечный свет, что приводит к понижению температуры на Земле.

Ранее ученые подкорректировали дату извержения вулкана Везувий, приведшего в гибели города Помпеи.