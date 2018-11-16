Число проголосовавших в финале конкурса «Великие имена России» достигло полумиллиона

В финальном туре конкурса «Великие имена России» проголосовали уже больше 500 тыс. человек; прирост голосов за последние сутки составил более 200 тыс. человек.

Абсолютные чемпионы по числу голосов – аэропорты Уфа (33,5 тыс. человек), Калуга (31,2 тыс. человек), Казань (25,7 тыс. человек), Якутск (22,3 тыс. человек), следует из сообщения на сайте конкурса «Великие имена России».

Аэропорт Санкт–Петербург (Пулково) набрал свыше 16 тыс. голосов, Москва (Внуково) – свыше 15 тыс. человек.

Активное голосование также наблюдается по аэропортам Калининград (Храброво), Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Горно-Алтайск, Симферополь, Набережные Челны/Нижнекамск (Бегишево), Минеральный воды, Сургут, Тюмень (Рощино), Ставрополь, Москва (Домодедово). За каждый из них проголосовали свыше 10 тыс. человек.

Реже голосуют за аэропорты Норильск, Благовещенск, Сыктывкар, Анадырь, Нижневартовск, Петропавловск-Камчатский, Анапа, Магадан, Сочи, Владивосток. В данный момент эти аэропорты набрали не более 5 тыс. голосов каждый.

Однако, как уже продемонстрировали первые дня финального тура конкурса, показатели по регионам могут кардинально меняться – как динамика прироста голосов, так и позиции имен-финалистов.

Например, в Казани в первые дни голосования лидировал Андрей Туполев, а теперь безусловным фаворитом стал Габдулла Тукай – татарский поэт набрал уже более 15 тыс. голосов, это вдвое больше, чем у знаменитого авиаконструктора.

Отмечается, что в одних регионах отрыв лидеров от остальных кандидатов более чем очевиден, в других – разница голосов между первым и вторым кандидатом минимальна.

В Волгограде сохраняется интрига: за каждого из трех кандидатов – маршала Георгия Жукова, летчика Алексея Маресьева, маршала Василия Чуйкова – отдано примерно равное количество голосов.

Наблюдается конкуренция за 5 из 20 повторяющихся имен, которые вошли в шорт–лист. Так, сразу в двух регионах лидируют: Михаил Ломоносов – в Москве (Домодедово) и в Архангельске; Михаил Лермонтов – в Пензе и в Минеральных водах; Петр I – в Воронеже, Астрахани и Санкт-Петербурге.

Напомним, за два дня финального тура конкурса «Великие имена России» проголосовали почти 280 тыс. человек.

Сообщалось также, что в Чечне предрекли смуту на Кавказе из-за присвоения имени Ермолова аэропорту Минвод.