В Чечне предрекли смуту на Кавказе из-за присвоения имени Ермолова аэропорту Минвод

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев негативно отреагировал на включение имени генерала Алексея Ермолова в шорт-лист вариантов для нового названия аэропорта в Минеральных водах из-за неоднозначности восприятия его личности на Кавказе.

«Историческая роль генерала Ермолова вызывает много споров и вопросов, поэтому, как мне кажется, это может вызывать не самые лучшие эмоции у некоторых людей. Вносить этим разногласия на Северном Кавказе сейчас не самое лучшее время. Незачем просто», – рассказал Тапаев.

Он обратил внимание, что инициатива с присвоением имен великих людей аэропортов была направлена на сплочение российского народа и патриотизм, в связи с чем выдача имен «неоднозначных исторических личностей» не совсем уместна и «может внести смуту», пишет «Говорит Москва».

В шорт-лист вариантов для названия крупнейшего аэропорта региона вошли также имена поэта Михаила Лермонтова и писателя, ставшего нобелевским лауреатом, Александра Солженицына.

Проголосовать за понравившиеся варианты жители могут на сайте проекта «Великие имена России».