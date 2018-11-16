Власти Приморья попросили кабмин помочь в восстановлении мостов

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым попросил правительство о финансовой поддержке для восстановления аварийных мостов в регионе.

«Дороги, мосты после наводнений, да и в общем-то из-за неправильно организованной работы в крае, находятся в плачевном состоянии ... Мы, со своей стороны, на 2019 год принимаем ряд мер, конечно. Хотелось бы обратиться к вам, чтобы было принято особое решение по выделению средств, совместно с Минтрансом России, на восстановление мостов для обеспечения сообщения по территории края. Исходя из этого мы подготовили обращение, и вам в установленном порядке его представим», – сказал Кожемяко, передает ТАСС.

Он уточнил, что после наводнений 149 мостов в Приморье находятся в аварийном состоянии, шесть мостов разрушено, движение идет по временным объездам. По данным администрации Приморья, ремонта в регионе требуют еще около 400 мостов.

В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения.

Ливни в начале августа 2017 года также вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии тогда попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно.