Экс-глава СБУ предсказал итог войны Украины против России

Бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил, что украинская армия не выстоит в случае войны с Россией.

По словам Смешко, Украина не демонстрирует положительных результатов ни в экономике, ни в развитии армии.

«Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», – сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Неэффективность расходов военного бюджета Украины Смешко объяснил «непрозрачностью». Так, по его словам, в США ежегодно на оборону выделяются лишь 1,5-2% ВВП, и на сайте конгресса США указано, на что именно уходит финансирование, в то время как в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3% ВВП, но неизвестно, на что они тратятся.

Ранее на этой неделе бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украине следует провести блицкриг, конечной целью которого станет завоевание Москвы. В России оценили это заявление.