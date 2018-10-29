В Москве оценили заявления из Киева про блицкриг до Красной площади

«Все эти заявления украинцев – это попытка продемонстрировать воинственность, которая на самом деле является политической трусостью», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Так он ответил на заявление бывшего соратника Виктора Януковича Тараса Черновола о том, что Украина должна закончить блицкриг не в Донецке, а на Красной площади в Москве.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что воинственная риторика Украины в отношении России предназначена для внутреннего потребления и для того, «чтобы наивные сторонники этой логики поверили этим глубоко заблуждающимся политикам».

Сенатор напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который говорил, что попытка Киева решить проблему Донбасса военным путем обернется концом украинской государственности.

«Все эти заявления украинцев – это попытка продемонстрировать воинственность, которая на самом деле, если следовать рассудку, является политической трусостью. Потому что делать такие политические заявления, понимая, что за ними пустота и что реализовать их невозможно, – это как раз демонстрировать политическую недальновидность и человеческую трусость», – считает Олег Морозов.

Он подчеркнул, что Украина не станет воевать с Россией, но всячески настраивает свой народ на то, что конфликт в Донбассе можно решить исключительно с помощью силы. «Это как раз намеки на то, что надо искать военное решение конфликта в Донбассе, но это для внутреннего потребления, для демонстрации собственной воинственности, мобилизации собственного электората, который будет поддерживать партию войны, но не более того», – подытожил сенатор.

О том, что Киев должен захватить Красную площадь, заявил экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол в интервью телеканалу ZIK. Так он прокомментировал прошедшие в минувшие выходные выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине – потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», – сказал Черновол, признав, что Украина не готова к такому сценарию, но «работает на политико-дипломатическом направлении, включая санкции».