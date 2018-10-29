Киеву посоветовали устроить блицкриг с завоеванием Москвы

Бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украине следует провести блицкриг, конечной целью которого станет завоевание Москвы.

Такое заявление Черновол сделал, комментируя выборы в ДНР и ЛНР и возможные ответные меры Киева, передает РИА «Новости».

«Занять эти территории мы не можем по одной причине – потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», – заявил экс-депутат в интервью телеканалу ZIK, признав, что к этому Украина пока не готова.

Поэтому, по словам Черновола, Киев вынужден действовать при помощи дипломатии и политики санкций.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Россию ждет оккупация со стороны Украины.