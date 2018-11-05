России следует бояться новой украинской оккупации, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, заявив, что в начале XVII века Москву удалось освободить от украинских интервентов только благодаря доброй воли казаков.

Он заявил, что в 1612 году Москву оставило 12-тысячное войско гетмана Ходкевича, в состав которого входило 8 тыс. украинских казаков. По его словам, польско-украинские войска «вторглись в Московию, победным маршем уничтожая царские крепости и войска, дошли до Москвы и взяли ее в осаду», написал он в Facebook в воскресенье.

«Московия признала поражение в этой войне и заключила позорное для себя перемирие», – заявил он, добавив, что 4 ноября Россия «отмечает день освобождения от украинской оккупации», который стал возможен «исключительно благодаря доброй воле казаков», покинувших Кремль «абсолютно без принуждения».

«История повторяется. И современной Московии следует ожидать новую украинскую оккупацию. Мы уже идем! Вы разбудили Нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля, свержения местной тирании и распределение РФ между странами победителями», – заключил Мосийчук.

Напомним, в 1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, после чего гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. 23 октября (2 ноября) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив из Кремля московских бояр и других знатных лиц, на следующий день гарнизон сдался.