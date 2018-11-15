Нефть подешевела на опасениях переизбытка сырья на рынке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются на данных Американского института нефти (API) об очередном росте запасов сырья в США за прошлую неделю.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,18%, составив 66 долларов за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,36%, составив 56,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».