Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Приморья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в среду подал в региональный избирком документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона, сообщил представитель его штаба.

«Кожемяко сдал документы на регистрацию», – сказали в штабе, передает РИА «Новости».

Там отметили, что в поддержку Кожемяко собраны 180 тыс. подписей избирателей (при необходимом минимуме в 7 тыс.) во всех населенных пунктах края, кроме того он сдал 147 подписей муниципальных депутатов (при требуемом минимуме в 141).

В понедельник первой документы на регистрацию подала председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией «За женщин России». Во вторник документы подал Игорь Степаненко от «Патриотов России».

Напомним, после обработки 100% бюллетеней во втором туре впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, опередив кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Однако после голосования избирательная комиссия получила свыше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о предполагаемом подвозе и подкупе в пользу Ищенко. На нескольких участках зафиксированы аномально высокие результаты в пользу коммуниста.

В связи с этим избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября.