Гиперзвуковую ракету-мишень для испытания вооружений начали создавать в России

В России ведутся опытно-конструкторские работы над гиперзвуковой ракетой-мишенью, предназначенной для испытаний новых вооружений, сообщила гендиректор НПО «Молния» Ольга Соколова.

Разработчики НПО «Молния» предложили Минобороны разные варианты развития ракет-мишеней, учитывая, что промышленность потенциальных противников не стоит на месте, и «Армавир» со «Стрижем» скоро могут устареть, рассказала Соколова в интервью РИА «Новости».

«Так родилась ракета-мишень «Гвоздика». Сейчас ведем опытно-конструкторские работы по этой ракете, которые должны завершиться в 2019 году с дальнейшей постановкой на вооружение и поставкой в Минобороны в рамках новых контрактов. Это гиперзвуковая ракета-мишень, которая предназначена для испытаний новых средств вооружений», – сказала она.

Она также рассказала, что в 2019 году откроется ОКР по созданию парашютной малогабаритной мишени, которая предназначена для тренировки летчиков истребительной и штурмовой авиации, а также для зенитной артиллерии.

«Она запускается с земли, имитирует факел от сопел самолета, и ее себестоимость сравнительно невелика», – уточнила она.

Сейчас, по ее словам, для этих целей используется ракета-мишень, которая запускается с борта самолета. Это дорого и небезопасно: самолету нужно быстро уйти из зоны поражения, ведь по мишени начинают работать зенитки с земли, которые могут случайно его задеть.

Кроме того, в в «Молнии» продолжается разработка отечественного современного суперкомпьютера и программного обеспечения. «В этой работе участвует большая кооперация, в том числе «ИНЭУМ им. И.С. Брука», АО «МЦСТ», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» и другие», – сообщила Соколова.

Она пояснила, что проект нацелен на то, чтобы сделать весь цикл разработки и производства отечественных образцов вооружений полностью на отечественном оборудовании, начиная с научно-исследовательских работ, заканчивая созданием опытного образца, его испытаниями, а также сопровождением эксплуатации серийных изделий в войсках.

«Начнем мы с ракет-мишеней, а потом будем предлагать эти решения для всей российской промышленности. Надо сказать, что уже есть серьезные результаты в этом направлении, но пока подробности раскрывать не буду», – отметила она.

По мнению Соколовой, о создании такого продукта можно будет объявить в течение пяти лет.

Также Соколова рассказывала, что для создания теплозащиты перспективного космического корабля «Федерация» используются наработки корабля «Буран».