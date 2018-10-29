Наработки «Бурана» стали использовать для «Федерации»

Предприятия, работающие над теплозащитой перспективного космического корабля «Федерация», до этого работали над кораблем «Буран», сообщила гендиректор НПО «Молния» Ольга Соколова.

«Наработками по «Бурану» пользуются везде. В частности, кооперация, которая работает по теплозащите на перспективном корабле «Федерация», фактически полностью работала над теплозащитой «Бурана», – сказала Соколова в интервью РИА «Новости».

Она также отметила, что «Молния» не прекращала связь с конструкторами РКК «Энергия», ЭМЗ «Мясищева», Фондом перспективных исследований.

«На самом деле, специалисты, занимающиеся аэродинамикой в ФПИ, – выходцы из «Молнии», в «Энергии» тоже большое количество наших работает», – добавила она.

Летом в Росси начались испытания парашютной системы для нового российского космического корабля «Федерация». Запуск корабля планировался в 2022 году, но в Роскосмосе намерены перенести его на 2026-27 годы.

Первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Продолжительность полета составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на аэродроме Юбилейный на Байконуре.

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