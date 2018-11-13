Во ФСИН рассказали о питании заключенных

Расходы на питание осужденных россиян составляют 72 рубля в сутки, компьютерной программой осуществляется расчет объема калорий, необходимого заключенными, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Максименко отметил, что, например, по медицинским показаниям мужчине требуется ежесуточно 3200-3300 килокалорий, передает «Интерфакс».

По его словам, ФСИН с целью оптимизации закупок и производства продуктов, заключила договор с одним из крупнейших агрохолдингов России. В 2012 году, сообщил он, из бюджета на питание заключенных выделили 24 млрд рублей, а в 2018-м – 15 млрд рублей.

В июне сообщалось, что в местах лишения свободы Забайкальского края в рацион питания арестантов войдут блюда из мраморной говядины.

Напомним, в России разгорелся скандал на фоне публикации снимков члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза, на которых заключенный ест икру, крабов и пользуется мобильным телефоном. По данному факту возбудили уголовное дело. Цеповяз заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.