Забайкальских зэков обещали кормить мраморной говядиной

В местах лишения свободы Забайкальского края в рацион питания арестантов скоро войдут блюда из мраморной говядины, утверждают в региональном управлении ФСИН.

В сообщении ведомства отмечается, что «это стало возможным благодаря сотрудничеству краевого управления ФСИН и предприятий агропромышленного комплекса Забайкалья», передает «Интерфакс».

Также в краевом УФСИН обещают, что производственный сектор управления намерен закупать и выращивать крупный рогатый скот для расширения меню. Например, ИК-1 города Нерчинск приобрела более 100 телят абердин-ангусской породы, чье мясо «отличается высокой мраморностью и считается одним из лучших для приготовления стейков».

Для выпаса животных ведомство намерено выделить не менее пяти сидельцев.

Отмечается, что забайкальское УФСИН заключило контракт с ИК-1 на поставку мяса для остальных тюрем, СИЗО и колоний региона.