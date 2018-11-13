Навальный за день нашел 2 млн рублей на оплату долга судебным приставам

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сообщила, что блогер Алексей Навальный оплатил задолженность в 2 млн рублей, в связи с чем с него снято ограничение права выезда за рубеж.

«Сообщаем, что после того, как Службой была подтверждена информация о наличии неисполненного судебного решения и примененных в связи с этим ограничений, должником Навальным А. А. оперативно и в полном объеме оплачена задолженность», – передает ТАСС сообщение ФССП.

Отмечается, что все ограничения и запреты по исполнительному производству отменены, в том числе ему разрешен выезд за рубеж.

Ранее Федеральная служба судебных приставов России возбудила исполнительное производство о взыскании с Навального в пользу ОГУП «Кировлес» 2 млн 164 тыс. рублей – суммы материального ущерба, понесенного в результате совершенного им преступления.

Именно в связи с этим ему запретили покидать Россию.

Речь идет о гражданском иске «Кировлеса», который летом 2017 года был частично удовлетворен Никулинским районным судом Москвы. Суд постановил взыскать с Навального указанную сумму.

При этом в мае 2017 года Кировский областной суд признал законным пятилетнее условное наказание Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес». Он вместе с предпринимателем Петром Офицеровым организовал заключение договора поставки лесопродукции с «Кировлесом» на заведомо невыгодных для компании условиях, в результате были растрачены 16,1 млн рублей.