Стала известна причина запрета на выезд Навальному из России

Запрет на выезд за границу, о котором заявил блогер Алексей Навальный, связан с невыплатой штрафа в 2 млн 164 тыс. рублей по решению Никулинского районного суда Москвы а рамках дела по «Кировлесу», стало известно газете ВЗГЛЯД.

В частности Навальный не выплатил штраф по гражданскому иску «Кировлеса», который летом 2017 года частично удовлетворил Никулинский районный суд Москвы. Соответчиками по иску о возмещении материального ущерба проходили Алексей Навальный, предприниматель Петр Офицеров и бывший глава «Кировлеса» Вячеслав Опалев.

«Взыскать солидарно с Навального, Офицерова и Опалева 2 млн 164 тыс. рублей», – огласила тогда решение судья.

Ранее во вторник Навальный сообщил, что ему запретили покидать Россию. В копии уведомления, опубликованной Навальным, отмечается, что выезд за границу ему ограничен федеральной службой судебных приставов в соответствии с статьей 15 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Конкретные причины запрета на выезд в документе не указаны.

При этом сам Навальный заявил, что неоплаченных штрафов у него нет. «Мы за этим внимательно следим, да и по базе видно. Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера. Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад – все было нормально», – отметил Навальный, передает «Интерфакс».

Напомним, в мае 2017 года Кировский областной суд признал законным пятилетнее условное наказание Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес», оставив таким образом в силе приговор по этому делу. По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей. Именно эту сумму просил взыскать «Кировлес» просил взыскать в качестве компенсации ущерба.