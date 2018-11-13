Судебные приставы возбудили в отношении Навального исполнительное производство

Федеральная служба судебных приставов России возбудила исполнительное производство о взыскании с блогера Алексея Навального в пользу ОГУП «Кировлес» 2 млн 164 тыс. рублей – суммы материального ущерба, понесенного в результате совершенного им преступления.

«ФССП России по заявлению взыскателя возбуждено исполнительное производство о взыскании с А.А. Навального в пользу Кировского областного государственного унитарного предприятия «Кировлес» суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 164 618 рублей 63 копеек», – сообщается на сайте ФССП.

Отмечается, что вступившие в законную силу судебные решения «подлежат обязательному исполнению».

Если должник не выполнит свои обязательства, «все наложенные запреты и ограничения будут отменены в установленным порядке», отмечают судебные приставы.

Ранее во вторник Навальный сообщил, что ему запретили покидать Россию. Выяснилось, что запрет связан с невыплатой штрафа в 2 млн 164 тыс. рублей по решению Никулинского районного суда Москвы а рамках дела по «Кировлесу».

Речь идет о гражданском иске «Кировлеса», который летом 2017 года был частично удовлетворен Никулинским районным судом Москвы. Соответчиками по иску о возмещении материального ущерба проходили Алексей Навальный, предприниматель Петр Офицеров и бывший глава «Кировлеса» Вячеслав Опалев.

Напомним, в мае 2017 года Кировский областной суд признал законным пятилетнее условное наказание Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес», оставив таким образом в силе приговор по этому делу. Навальный и Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с «Кировлесом» на заведомо невыгодных для последнего условиях. «Кировлес» просил взыскать в качестве компенсации ущерба 16,1 млн рублей – сумму растраченных по этому соглашению лесоматериалов.