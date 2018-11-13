На главу федерации футбола Украины завели три уголовных дела

В отношении президента федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко возбуждены уголовные дела по трем статьям, сообщил его адвокат Олег Скупинский.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Павелко в декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении, а также в злоупотреблении властью и служебным положением, сообщает портал iSport.ru со ссылкой на Скупинского.

Также, отметил он, уголовные производства открыты в национальной полиции Украины и генпрокуратуре страны.

В сентябре ФФУ представила новую форму национальной сборной, на обратной стороне которой появилось бандеровское приветствие «Слава Украине».