Футболистам сборной Украины приготовили форму с бандеровским приветствием

Федерация футбола Украины представила новую форму национальной сборной, на обратной стороне которой появилось бандеровское приветствие «Слава Украине».

В пресс-службе Федерации футбола Украины сообщили, что «кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект – белый», «причем на обратной стороне всех футболок лозунг: «Слава Украине!».

В пресс-службе добавили, что впервые украинская национальная сборная в новой форме сыграет 6 сентября в чешском городе Угерске-Градиште, где проведет дебютный матч Лиги наций против сборной Чехии, сообщается на сайте федерации.

Помимо этого, во вторник украинский президент Петр Порошенко внес в парламент страны законопроект, которым предложил сделать лозунг «Слава Украине!» новым воинским приветствием.

Напомним, в июле украинские радикалы пригрозили сжечь офисы ФИФА из-за наказания хорватских футболистов Огнена Вукоевича и Домагоя Виды за произнесенный лозунг «Слава Украине!», который был принят в качестве приветствия между членами запрещенных в России Организации украинских националистов (ОУН*) и Украинской повстанческой армии* (УПА*).