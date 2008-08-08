Порошенко внес в Раду закон о «бандеровском» приветствии «Слава Украине»

Украинский президент Петр Порошенко внес в парламент страны проект закона о новом воинском приветствии «Слава Украине».

Проект определен как неотложный, передает РИА «Новости».

Приветствия «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!» хотят изменить на «Слава Украине!» и «Героям слава!».