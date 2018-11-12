Еще одному российскому бойцу UFC отказали в получении визы США

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев рассказал об отказе в получении американской визы.

«У меня был отдых, хотел воспользоваться паузой и открыть визу. Не получилось, буду теперь потихоньку начинать втягиваться в тренировочный процесс, настраиваться на следующий. Почему отказали? Не знаю. Хотя UFC помогали, делали приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать», – сообщил Эмеев.

Это случилось во время того, как боец летал в Дубай неделю назад, передает Sport24.

Проблемы с получением американской визы есть также у российских бойцов Майрбека Тайсумова и Рустама Хабилова.

Ранее визу в США на бой сына с Конором Макгрегором не смог получить отец Хабиба Нурмагомедова.