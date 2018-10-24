Банк России приобрел рекордное количество золота

Мировые центральные банки в третьем квартале 2018 года приобрели рекордное за четырехлетний период количество золота, крупнейшим покупателем стал Банк России, говорится в докладе Всемирного золотого совета (WGC).

Так, за последние три месяца мировой объем закупок золота превысил 148 тонн – на 22% выше данных за тот же период прошлого года. Наибольший объем драгоценного металла приобрели Россия (99,2 тонны золота) и Турция (18,5 тонны), передает РИА «Новости».

Впервые запасы золота Центробанка превысили 2 тыс. тонн. Сейчас на долю России приходится 17% мировых золотовалютных резервов, стоимость которых оценивается более чем в 78 млрд долларов.

Золотые запасы также увеличил Казахстан (на 14,4 тонны), Индия (13,7 тонны) и Польша (13,7 тонны).

Ранее в четверг стало известно, как Россия собирается провести дедолларизацию экономики.