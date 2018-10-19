Премьер-министр Украины попытался отшутиться по поводу отопления в кабинете

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пошутил в ответ на вопрос об отоплении в его кабинете, когда представители «Радикальной партии» Олега Ляшко пришли с требованием снизить тарифы на газ.

Трансляцию встречи представителей «Радикальной партии» с Гройсманом вел в Facebook депутат Андрей Лозовий.

В ходе визита руководитель партии Ляшко обратил внимание на то, что в кабинете премьера Украины очень тепло: «Я 15 минут стою, и мне уже жарко в вашем кабинете. У вас батареи топят?».

«Это мое сердце греет», – сказал в ответ Гройсман.

Он добавил, что автономное отопление в кабинете было установлено еще до его назначения. В квартире же у премьера «отопления нет».

Ранее Гройсман объяснил необходимость повышения цен на газ на Украине.

Напомним, правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявлял, что Киев своим решением по цене на газ бросил украинцев в «рабство» МВФ.